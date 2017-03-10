МИД РФ: закрытие "Радио Вести" - покушение на свободу слова в Украине

УНИАН

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. МИД РФ расценивает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины не продлевать лицензию на вещание "Радио Вести" прямым покушением на свободу слова, говорится в комментарии ведомства.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию для "Радио Вести" на вещание в Харькове. Основанием для принятия такого решения, в том числе, стало недостаточное, по мнению сотрудников ведомства, количество программ на украинском языке. Позже Нацсовет принял решение не продлевать лицензию на вещание в Киеве. Руководство медиахолдинга "Вести Украина" считает политическим заказом закрытие "Радио Вести".

"С сожалением восприняли поступившее из Киева сообщение о принятом 3 марта Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания решении не продлевать лицензию на вещание украинской радиостанции "Вести", — говорится в комментарии.

В МИД РФ подчеркнули, что это не первый случай "борьбы с инакомыслием в Украине".

"Расцениваем закрытие радиостанции как прямое покушение на свободу слова. Призываем западных кураторов Украины оказать должное влияние на киевское руководство в плане соблюдения взятых им соответствующих международных обязательств", — отмечает МИД.

Ведомство рассчитывает, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович даст адекватную оценку произошедшего с радиостанцией.