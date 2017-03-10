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    Песков: "Минск-2" - единственная подписанная "дорожная карта" по Донбассу

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (277)

    (обновлено: )19901
    По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках внутриукраинского урегулирования.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что минские договоренности являются единственной подписанной "дорожной картой" урегулирования ситуации в Украине.

    Михаил Погребинский
    Украинское фото
    Михаил Погребинский о блокаде Донбасса, олигархах и ловушке для власти

    Отвечая на вопрос, действительно ли из работы политической подгруппы контактной группы в Минске исключены темы выборов и конституционных изменений, он сказал, что такой информацией не обладает.

    "Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках внутриукраинского урегулирования, и каких-либо изменений здесь нет", — пояснил Песков.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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