Жену Вороненкова уволили из Академии музыки им. Гнесиных в РФ

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и супруга коллеги по ГД Дениса Вороненкова Мария Максакова уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных,с ообщили РИА Новости в учебном заведении в четверг.

По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

В феврале, когда учебный год только начался, в московской Академии имени Гнесиных не исключали, что певица Максакова, еще может появиться на рабочем месте. При этом и.о. ректора Галина Маяровская заявила, что если этого не произойдет, то руководство составит акт о нарушении трудовой дисциплины.

"Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили", — сообщили в Академии.