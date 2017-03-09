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    Россия

    Жену Вороненкова уволили из Академии музыки им. Гнесиных в РФ

    (обновлено: )13130
    Сообщается, что когда учебный год только начался, в московской Академии имени Гнесиных не исключали, что певица Мария Максакова, еще может появиться на рабочем месте.
    Экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица и супруга коллеги по ГД Дениса Вороненкова Мария Максакова уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных,с ообщили РИА Новости в учебном заведении в четверг.

    Денис Вороненков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал в Украину и получил гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

    В феврале, когда учебный год только начался, в московской Академии имени Гнесиных не исключали, что певица Максакова, еще может появиться на рабочем месте. При этом и.о. ректора Галина Маяровская заявила, что если этого не произойдет, то руководство составит акт о нарушении трудовой дисциплины.

    "Мария Максакова уволена. Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили", — сообщили в Академии.

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