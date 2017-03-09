В Кремле заинтересовались данными о попытках США прослушивать Путина

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Кремле сочли заслуживающей внимания информацию о попытках "прослушки" президента РФ Владимира Путина со стороны США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на вот эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания и в них надо внимательно вчитываться", — сказал Песков.

"Но, как вы знаете, в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц. Они и нашего посла (Сергея) Кисляка (прослушивают) и так далее. Это никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться", — добавил он.

Россия вынуждена учитывать информацию WikiLeaks о хакерах ЦРУ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается сообщений о хакерском арсенале ЦРУ, конечно, мы их видели, читали… Исхожу их того, что, согласно сообщениям СМИ, эксперты считают эту информацию вполне и вполне правдоподобной. И вроде бы уже соответствующие лица американской администрации озаботились этой утечкой, считают ее именно утечкой, а не просто выдумкой, и соответствующие меры будут предпринимать, чтобы таких утечек больше не допускать. Но, говоря о фактах, да, мы, конечно же, вынуждены учитывать все то, что становится известным", — сказал Лавров

Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.