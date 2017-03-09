наверх
09.03.201712:54
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Кремле заинтересовались данными о попытках США прослушивать Путина

    (обновлено: )78
    В Вашингтоне не скрывают, что там активно прослушивают российских официальных лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в четверг.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Кремле сочли заслуживающей внимания информацию о попытках "прослушки" президента РФ Владимира Путина со стороны США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в четверг.

    "Вместе со всем мировым сообществом мы, естественно, обратили внимание на вот эти опубликованные данные. Конечно, они заслуживают внимания и в них надо внимательно вчитываться", — сказал Песков.

    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP
    О чем пишут в мире: северокорейские ракеты, ФБР и прослушка Трампа

    "Но, как вы знаете, в Вашингтоне, собственно, и не скрывают, что они активно прослушивают российских официальных лиц. Они и нашего посла (Сергея) Кисляка (прослушивают) и так далее. Это никто и не скрывает. Поэтому здесь можно WikiLeaks и не раскрывать, можно догадаться", — добавил он.

    Россия вынуждена учитывать информацию WikiLeaks о хакерах ЦРУ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    "Что касается сообщений о хакерском арсенале ЦРУ, конечно, мы их видели, читали… Исхожу их того, что, согласно сообщениям СМИ, эксперты считают эту информацию вполне и вполне правдоподобной. И вроде бы уже соответствующие лица американской администрации озаботились этой утечкой, считают ее именно утечкой, а не просто выдумкой, и соответствующие меры будут предпринимать, чтобы таких утечек больше не допускать. Но, говоря о фактах, да, мы, конечно же, вынуждены учитывать все то, что становится известным", — сказал Лавров

    Ранее WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Сайт сообщил, что первая часть публикации составляет менее 1% от общего объема документов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля