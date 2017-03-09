Песков ответил на обвинения в поставках оружия в Донбасс

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях в адрес России в поставках оружия в Донбасс, подчеркнул, что Россия не является участником внутриукраинского кризиса, а также отметил, что Киеву виднее, где достают оружие ополченцы и где оно складировалось до начала гражданской войны.

"Первое, Россия не является участником этого кризиса, это внутриукраинский кризис, Россия никогда не была участницей боевых действий на юго-востоке Украине. Второе, Киеву виднее, откуда могут доставать оружие представители Донбасса, и где это оружие, собственно, складировалось, в каких локациях накануне начала, по сути, гражданской войны. Ведется судебный процесс, и здесь нужно абсолютно действовать в тех рамках, которые предусмотрены для подобных процессов", — сказал Песков в четверг журналистам.

При этом, отвечая на вопрос, будет ли признано решение Международного суда ООН российской стороной вне зависимости от его результата, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "российская сторона является участником этого разбирательства".

"То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства", — пояснил Песков.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.