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    Песков: объявлений по поводу кандидатуры нового посла США в РФ не было

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Никаких официальных объявлений о назначении нового посла США в РФ пока не было, процесс выбора кандидата — это внутреннее дело США, в которое РФ не собирается вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Эмблема ЦРУ США
    flickr.com/DonkeyHotey
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    "Что касается посла, во-первых, пока не было официальных объявлений на этот счет, есть сообщение СМИ со ссылкой на неназванные источники. Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача любого посла в любой стране", — сказал Песков журналистам.

    "А кто будет послом, опять же, это внутреннее дело наших коллег в Вашингтоне и мы не собираемся в эти внутренние дела влезать", — добавил он.

    В среду американские СМИ сообщили, что экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман согласился стать послом США в Москве.

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