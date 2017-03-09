Песков: объявлений по поводу кандидатуры нового посла США в РФ не было

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Никаких официальных объявлений о назначении нового посла США в РФ пока не было, процесс выбора кандидата — это внутреннее дело США, в которое РФ не собирается вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается посла, во-первых, пока не было официальных объявлений на этот счет, есть сообщение СМИ со ссылкой на неназванные источники. Мы будем приветствовать любого главу посольства США в Москве, который будет убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами. Считаем, что в этом главная задача любого посла в любой стране", — сказал Песков журналистам.

"А кто будет послом, опять же, это внутреннее дело наших коллег в Вашингтоне и мы не собираемся в эти внутренние дела влезать", — добавил он.

В среду американские СМИ сообщили, что экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман согласился стать послом США в Москве.