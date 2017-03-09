Депутат ГД готов купить памятник Суворову, который хотят снести в Киеве

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил в четверг, что готов купить памятник полководцу Александру Суворову, который планируется демонтировать в Киеве.

"Если Киев окончательно отрекается от своих корней, от своей истории, то я готов за свои личные средства выкупить памятник Александру Суворову, который собрались снять с постамента и заменить каким-то новоявленным украинским "героем", — сказал Козенко журналистам, отметив, что на его предложение "вполне могут откликнуться", учитывая тяжелое экономическое положение в Украине "вкупе с отсутствием каких-либо моральных принципов у тех, кто разрушает памятники".

Также он заявил, что не исключает возможность обмена памятника Суворову на какой-либо из памятников, ныне установленных в Крыму.

"В отличие от наших бывших сограждан, мы не варвары, и памятники Тарасу Шевченко в Крыму никто не демонтировал. Однако если у украинской стороны вдруг возникнет желание подобного обмена, уверен, крымчане не будут возражать, чтобы один из памятников Шевченко заменил памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Разумеется, мы сделаем все это в строгом соответствии с законом", — сказал парламентарий.

Ранее в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна сообщили, что собираются демонтировать памятник Суворову. Сейчас памятник, расположенный перед парадным входом в здание, закрыт полотном с изображением Ивана Богуна — соратника Богдана Хмельницкого.