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    Очевидцы сообщили о захвате заложников в московской квартире

    (обновлено: )12801
    У мужчины, якобы захватившем заложников на юге Москвы, по предварительным данным, нет бомб и иных взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.
    Сотрудники правоохранительных органов РФ. Архивное фото
    RIA News Михаил Малыхин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Полиция проверяет сообщения о том, что мужчина забаррикадировался в одной из квартир Москвы якобы с заложниками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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    "На службу "02" позвонили жильцы дома на улице Мусы Джалиля и сообщили, что их сосед забаррикадировался в квартире с заложниками, угрожает взрывом. Полиция проверяет эту информацию", — сообщил собеседник агентства.

    По словам источника, это второй подъезд 12-этажного жилого дома. "С неизвестным сейчас ведут переговоры сотрудники полиции", — уточнили в правоохранительных органах.

    У мужчины, якобы захватившем заложников на юге Москвы, по предварительным данным, нет бомб и иных взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    "Сейчас полицейские ведут с ним переговоры. По предварительным данным, бомб и иных взрывных устройств у него нет", — сказал собеседник агентства.

    Напомним, ранее житель Черкасс, у которого дома проводили обыск, взял в заложники полицейского.

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