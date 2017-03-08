Очевидцы сообщили о захвате заложников в московской квартире

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Полиция проверяет сообщения о том, что мужчина забаррикадировался в одной из квартир Москвы якобы с заложниками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На службу "02" позвонили жильцы дома на улице Мусы Джалиля и сообщили, что их сосед забаррикадировался в квартире с заложниками, угрожает взрывом. Полиция проверяет эту информацию", — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, это второй подъезд 12-этажного жилого дома. "С неизвестным сейчас ведут переговоры сотрудники полиции", — уточнили в правоохранительных органах.

У мужчины, якобы захватившем заложников на юге Москвы, по предварительным данным, нет бомб и иных взрывных устройств, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сейчас полицейские ведут с ним переговоры. По предварительным данным, бомб и иных взрывных устройств у него нет", — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее житель Черкасс, у которого дома проводили обыск, взял в заложники полицейского.