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    Движение поездов через пограничную станцию РФ и Украины - в штатном режиме

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (661)

    (обновлено: )26010
    Как сообщает РЖД, с 00:00 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге - филиале ОАО "РЖД" - было принято по графику пять пассажирских и три грузовых поезда.
    Вокзал. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную станцию Суземка между Россией и Украиной осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

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    "В настоящий момент движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка осуществляется в штатном режиме", — рассказали в РЖД в воскресенье.

    По словам собеседника агентства, с 00:00 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге — филиале ОАО "РЖД" — было принято по графику пять пассажирских и три грузовых поезда.

    "Это соответствует среднестатистическому показателю. В свою очередь МЖД передала на Украину четыре грузовых состава", — добавили в РЖД.

    Ранее сообщалось, что участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

    "На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", — заявил штаб блокады в Facebook, сообщивший об открытии "нового редута".

    Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

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