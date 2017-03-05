Движение поездов через пограничную станцию РФ и Украины - в штатном режиме

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную станцию Суземка между Россией и Украиной осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

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"В настоящий момент движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка осуществляется в штатном режиме", — рассказали в РЖД в воскресенье.

По словам собеседника агентства, с 00:00 5 марта с территории Украины на Московской железной дороге — филиале ОАО "РЖД" — было принято по графику пять пассажирских и три грузовых поезда.

"Это соответствует среднестатистическому показателю. В свою очередь МЖД передала на Украину четыре грузовых состава", — добавили в РЖД.

Ранее сообщалось, что участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

"На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", — заявил штаб блокады в Facebook, сообщивший об открытии "нового редута".

Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.