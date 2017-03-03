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    Россия

    Песков о возможности признания ЛДНР: внешнюю политику определяет президент

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (210)

    (обновлено: )13210
    Как заявил Дмитрий Песков, "по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации".
    Дмитрий Песков
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ определяет внешнюю политику государства, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, комментируя возможность признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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    Пескова попросили прокомментировать возможность признания ЛНР и ДНР Россией, а также спросили, на каких условиях это может произойти.

    Напомним, СМИ со ссылкой на главу комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова сообщили, что признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможно в случае "начала Украиной боевых действий в регионе".

    "Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по конституции внешняя политика Российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации", — сказал Песков.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

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