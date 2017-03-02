Ряд стран ЕС заинтересован в отмене санкций против РФ - Чижов

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Ряд стран ЕС заинтересован в ослаблении или отмене антироссийских санкций, ждут повода для этого, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Что думают в Евросоюзе по этому поводу? На этот вопрос ответить и проще и сложнее: думают по-разному. Есть страны, которые ждут повода и, во всяком случае, заинтересованы, и не скрывают этого, в ослаблении или отмене антироссийских рестриктивных мер. Другие страны думают, я бы так сказал, прямо противоположное", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что санкции с России не будут сняты в ближайшее время.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Ранее экс-президент США Барак Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.