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    Россия

    Ситуация с транзитом газа через Украину вызывает опасения - Миллер

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (467)

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    Как заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, европейские потребители стабильно наращивают импорт, а запасы газа в украинских ПХГ тают на глазах.
    Глава Газпрома Алексей Миллер
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Риски транзита российского газа в Европу через Украину сохраняются, ситуация вызывает опасения, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает Прайм.

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    "Риски надежности транзита российского газа для европейских потребителей через территорию Украины сохраняются. И такая ситуация, безусловно, вызывает опасения", — приводятся слова Миллера в сообщении пресс-службы компании.

    "Наши европейские потребители стабильно наращивают импорт, а запасы газа в украинских ПХГ тают на глазах. По оперативным данным НАК "Нафтогаз Украины", сейчас в них 8,3 миллиарда кубометров, то есть на 17,4%, или на 1,76 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее. При этом, по мнению ряда экспертов, реально активного газа в ПХГ Украины около 800 миллионов кубометров, а впереди еще больше месяца отопительного сезона", — отметил глава "Газпрома".

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

    Власти РФ и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой.

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    Украина, Россия и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

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