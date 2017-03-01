Песков о предприятиях Донбасса: РФ влияет, но решения принимают ЛНР и ДНР

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Кремле призывают все стороны предпринять все возможные действия для разрешения ситуации с блокадой Донбасса, необходимо разблокировать гуманитарные поставки; российская сторона, хоть и имеет влияние на представителей ДНР и ЛНР, но ими не руководит, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее вооруженные люди заблокировали работу гуманитарного штаба Рината Ахметова на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В среду на сайте штаба появилось сообщение, что блокада поставок гуманитарной помощи в Донбассе противоречит нормам международного права и может привести к гуманитарной катастрофе.

"Мы слышали об этом, и мы также призываем все стороны предпринять все возможные действия для разблокирования ситуации, снижения напряженности на линии соприкосновения. Это позиция, которую Россия придерживается достаточно последовательно", — сказал Песков.

Он уточнил, что "нужно разблокировать и поставки, которые осуществлялись, и штаб Ахметова". "Но это все взаимосвязано, и в данном случае, еще раз повторяю, безусловно, российская сторона имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но она ими не руководит, и руководители этих районов принимают решения, которые они считают целесообразными, для обеспечения жизни в этих регионах после того, как они поставлены в такое положение. Можно выразить только сожаление в этой связи", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Можно есть продукты, которые приобретаются за деньги, которые зарабатываются путем реализации этих товаров, которые невозможно реализовывать после того, как было введено эмбарго", — заключил Песков.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия и будет ли приниматься решение об открытии российского рынка для предприятий украинской юрисдикции, на которых непризнанными республиками введено внешнее управление, Песков сказал, что пока не может ответить на вопрос, так как не располагает этой информацией, "но, безусловно, эта ситуация вызывает очень глубокое сожаление и сильную обеспокоенность".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.