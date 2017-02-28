Рябков: отношения РФ и США - на низшей точке со времен холодной войны

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Отношения России и США находятся на низшей точке со времен холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нынешнее состояние связей между Россией и США, как мы все понимаем, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся по сути дела на низшей точке за весь период после холодной войны", — сказал он, выступая на круглом столе "Российско-американские отношения: реалии и перспективы" в Госдуме.

По его словам, "Барак Обама и его окружение стали разворачиваться к напряжённости, а затем и к конфронтации с нами задолго до украинского кризиса".

"Темп тотальной, обвальной деградации отношений резко ускорился после переворота в Киеве три года назад. Тогда в белом доме пошли на открытую конфронтацию, провозгласив курс на системное сдерживание России, американская сторона резко и радикально ограничила диалог во многих областях…", — отметил он.

Напомним, политика санкций Европейского Союза в отношении России будет во многом зависеть от отношений Москвы и новой администрацией в Вашингтоне. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.