Цена на российский газ в ЕС в 2017 году составит $180-190 за тысячу кубов

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экспортная цена на газ в ЕС в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Диапазон цен (экспортных цен на газ в Европе — Ред.) в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

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В 2016 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, отметил Медведев.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" не обсуждает с "Газпромом" возобновление закупок газа.

Украина в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.