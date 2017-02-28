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    Цена на российский газ в ЕС в 2017 году составит $180-190 за тысячу кубов

    Тема:

    ЕС - Украина - РФ: снова газ (463)

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    Как сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, диапазон экспортных цен на газ в Европе в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экспортная цена на газ в ЕС в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

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    "Диапазон цен (экспортных цен на газ в Европе — Ред.) в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров", — сказал Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

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    В 2016 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" в ЕС составила 167 долларов за тысячу кубометров, отметил Медведев.

    В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.

    Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" не обсуждает с "Газпромом" возобновление закупок газа.

    Украина в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону и закачивала в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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