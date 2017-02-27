РФ не получала от Украины официальных обращений о покупке угля - Новак

РИА Новости

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина/Прайм. Россия не получала от Украины официальных обращений о покупке угля, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, таких обращений официальных не было", — сказал Новак, отвечая на вопрос, поступало ли обращение от Украины по возможным закупкам угля в РФ.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.