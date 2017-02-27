У ВТБ есть 4 покупателя на украинский "БМ Банк"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. У ВТБ есть четыре покупателя на украинский "БМ Банк", до конца марта ситуация будет понятна, заявил журналистам глава группы ВТБ Андрей Костин, сообщает Прайм.

У группы ВТБ работают два дочерних банка в Украине – "ВТБ Банк" (Украина) и "БМ банк". Группа ищет покупателей на свои украинские активы. В середине февраля Костин говорил, что процесс переговоров о продаже украинского бизнеса ВТБ идет "довольно живенько", однако о сроках возможных сделок говорить рано.

"У нас есть 4 покупателя пока на "БМ Банк", они проводят сейчас due diligence. Думаю, что сделка вполне реальная в ближайшее время… Пока ведем переговоры. У нас есть бенчмарк, мы бы не хотели нести дополнительные убытки. Я думаю, что нам надо выходить. Ситуация с "БМ Банком" до конца марта будет понятна", — сказал Костин в понедельник в рамках инвестфорума в Сочи.

Отвечая на вопрос о потенциальных приобретателях, глава ВТБ сказал: "Это местные бизнесмены, украинские предложения".

"Если не получится, то будем присоединять его к банку ВТБ ("ВТБ Украина" — Ред.) С ним сложнее, он больше банк, там требуется больше средств для его приобретения", — добавил Костин.

Он отметил, что Нацбанк не препятствует проведению сделки. "Мы не видим каких-то особых линий сопротивления. Хотя слухи о грядущих изменениях в Нацбанке могут породить дополнительные проблемы. (Арсения) Яценюка называют в качестве одного из претендентов. Пока нам никто не мешает это делать, вопреки заявлениям некоторых политиков", — сказал он.

Ранее сообщалось, что партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения.