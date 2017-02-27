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    У ВТБ есть 4 покупателя на украинский "БМ Банк"

    (обновлено: )21
    Как сообщил глава группы ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос о потенциальных приобретателях, желание купить украинский "БМ банк" изъявили местные бизнесмены.
    Центральный офис ВТБ
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. У ВТБ есть четыре покупателя на украинский "БМ Банк", до конца марта ситуация будет понятна, заявил журналистам глава группы ВТБ Андрей Костин, сообщает Прайм.

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    У группы ВТБ работают два дочерних банка в Украине – "ВТБ Банк" (Украина) и "БМ банк". Группа ищет покупателей на свои украинские активы. В середине февраля Костин говорил, что процесс переговоров о продаже украинского бизнеса ВТБ идет "довольно живенько", однако о сроках возможных сделок говорить рано.

    "У нас есть 4 покупателя пока на "БМ Банк", они проводят сейчас due diligence. Думаю, что сделка вполне реальная в ближайшее время… Пока ведем переговоры. У нас есть бенчмарк, мы бы не хотели нести дополнительные убытки. Я думаю, что нам надо выходить. Ситуация с "БМ Банком" до конца марта будет понятна", — сказал Костин в понедельник в рамках инвестфорума в Сочи.

    Отвечая на вопрос о потенциальных приобретателях, глава ВТБ сказал: "Это местные бизнесмены, украинские предложения".

    "Если не получится, то будем присоединять его к банку ВТБ ("ВТБ Украина" — Ред.) С ним сложнее, он больше банк, там требуется больше средств для его приобретения", — добавил Костин.

    Он отметил, что Нацбанк не препятствует проведению сделки. "Мы не видим каких-то особых линий сопротивления. Хотя слухи о грядущих изменениях в Нацбанке могут породить дополнительные проблемы. (Арсения) Яценюка называют в качестве одного из претендентов. Пока нам никто не мешает это делать, вопреки заявлениям некоторых политиков", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения.

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