Пушков о словах Авакова: Крым уже не вернуть

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков после заявления главы МВД Украины Арсена Авакова про имеющийся у Киева план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль заявил, что Крым уже точно не вернуть.

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Ранее Аваков в интервью телеканалу "1+1" заявил, что Киев имеет конкретный план по возвращению Крыма и Донбасса под свой контроль, и в этом плане территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений. По его мнению, проблему возвращения Крыма и Донбасса можно решить быстро и дипломатическим, а не военным путем.

"Аваков сообщил: у Киева "есть план возвращения Крыма и Донбасса", но не раскрыл суть. Однако Крым уже точно не вернуть. Что с планом, что без", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 февраля 2017 г.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.