Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 3 км

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту три тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"По спутниковым данным группы реагирования на вулканические извержения "KVERT", в понедельник утром по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота пеплового облака составила до трёх тысяч метров над уровнем моря. Высота вулкана 3283 метра. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 95 километров в восточном направлении от вулкана, в сторону залива Озерновский. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

Согласно проведенному информационному взаимодействию с диспетчерами ЕДДС Усть-Камчатского муниципального района и подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.