В Москве состоится детская литургия, которую возглавит патриарх Кирилл

КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина. В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в субботу состоится литургия, основными участниками которой станут дети. Литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщил РИА Новости глава пресс-службы предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

"На богослужении будет петь сводный детский хор", — сказал священник.

В Елоховском соборе, как рассказал он, соберутся несколько десятков детских хоров. Сводный хор, подчеркнул священник, будет исполнять все песнопения литургии.

"Это достаточно такая необычная, новая практика — раз в год патриарх совершает литургию, за которой поют только дети", — сообщил пресс-секретарь первоиерарха Церкви.

В Елоховском соборе хранятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского, которого Церковь вспоминает как раз в этот день. Великий церковный и государственный деятель, дипломат, духовный отец великого князя Дмитрия Донского, до 40 лет жил строгой монашеской жизнью, а когда по благословению Константинопольского патриарха возглавил Русскую церковь, почти четверть века мирил князей, и помогал создавать союз русских княжеств, способный противостоять Золотой Орде и Литве.

Вместе с преподобным Сергием Радонежским он многое сделал для распространения монашества, которое несло с собой просвещение и воцерковление русских земель. Он дожил до 78 лет — по тем временам до глубокой старости — и современники еще при жизни видели в нем пример силы духа, веры, мудрости и любви. Даже татарские ханы просили его молитв, веря, что по ним можно исцелиться на расстоянии.

После кончины 12 февраля 1378 года святитель Алексий был погребен в основанном им в Московском Кремле Чудовом монастыре. Мощи святителя Алексия в 1947 году во время подготовки к празднованию 800-летия Москвы по просьбе патриарха Алексия I были перенесены из Кремля в Елоховский Богоявленский собор, где они покоятся и ныне. Святой является небесным покровителем патриархов Алексия I и Алексия II – предшественника патриарха Кирилла.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязательно посетит с пастырским визитом Украину.