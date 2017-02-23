Захарова о Климкине: латынь они, видимо, тоже люстрировали

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина — она уличила министра в том, что он назвал украинской старинную латинскую поговорку.

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"Вчера глава МИД Украины П. Климкин в антироссийском экстазе договорился до того, что назвал выражение "О мертвых или хорошо или ничего" "украинской пословицей". Латынь они, видимо, тоже люстрировали", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Во вторник Павел Климкин, объясняя, почему Украина не стала выпускать заявление председателя Совета безопасности ООН (в феврале этот пост занимает Украина) по поводу кончины постоянного представителя РФ Виталия Чуркина, напомнил "украинскую поговорку" — "О мертвых или хорошо или ничего". На самом деле это выражение (в оригинале De mortuis aut bene, aut nihil) пришло к нам из латыни – древнеримские авторы, в свою очередь, приписывали его греку Хилону (VI век до н.э.), одному из семи мудрецов древности. Авторству этого же мудреца принадлежит наставления "сдерживай язык, особенно в застолье", а также знаменитая "познай самого себя".

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, приняла решение не выпускать заявление председательствующей страны в связи с его смертью, ограничившись пресс-релизом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что постпред Украины Владимир Ельченко, очевидно, действовал по приказу официального Киева, заблокировав заявление по поводу скоропостижной смерти российского дипломата. Также Лавров заявил, что дипломаты Украины поступили "не по-христиански", и их действия находятся "за гранью добра и зла".