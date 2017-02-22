Судмедэксперты пока не установили причину смерти Виталия Чуркина

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Медицинские эксперты заявили, что для установления причин смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина необходимо проведение дополнительных анализов, передает Ассошиэйтед Пресс.

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По данным агентства, медики Нью-Йорка пришли к заключению, что для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые обычно включают в себя токсикологические и другие анализы. Отмечается, что на это могут потребоваться недели.

Как сообщила агентству представитель Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка Джули Болсер, медицинское дело Чуркина в управление передала больница.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.