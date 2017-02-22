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    Судмедэксперты пока не установили причину смерти Виталия Чуркина

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    Медики Нью-Йорка пришли к заключению, что для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые обычно включают в себя токсикологические и другие анализы.
    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Медицинские эксперты заявили, что для установления причин смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина необходимо проведение дополнительных анализов, передает Ассошиэйтед Пресс.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

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    По данным агентства, медики Нью-Йорка пришли к заключению, что для определения причины смерти Чуркина необходимо провести дополнительные процедуры, которые обычно включают в себя токсикологические и другие анализы. Отмечается, что на это могут потребоваться недели.

    Как сообщила агентству представитель Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка Джули Болсер, медицинское дело Чуркина в управление передала больница.

    Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН.

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