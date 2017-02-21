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    В РФ назвали сумму вложений Daimler в завод Mercedes в Подмосковье

    (обновлено: )12710
    Согласно контракту, Daimler гарантирует вложить в проект завода легковых Mercedes в Подмосковье не менее 15 миллиардов рублей, сообщили в Минпромторг РФ.
    Mercedes-Benz
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Daimler вложит не менее 15 миллиардов рублей за 9 лет в проект завода легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье, следует из сообщения Минпромторга РФ к подписанию специнвестконтракта на строительство завода.

    Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.

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    "Согласно контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 миллиардов рублей. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тысяч автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более тысячи рабочих мест", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, специальный инвестиционный контракт по созданию промышленного производства автомобилей Mercedes на территории индустриального парка Есипово подписали АО "Мерседес-Бенц РУС", правительство Московской области, Муниципальное образование сельское поселение Пешковское Солнечногорского района Московской области и привлеченные лица — Daimler AG, "Камаз", "Даймлер Камаз Рус" и "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус".

    Российская сторона будет способствовать реализации проекта путем оказания мер государственной поддержки и создания льготного налогового режима, поясняет Минпромторг.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что вблизи города Коломыя Ивано-Франковской области будет построен завод по изготовлению автомобильных запчастей.

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