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    Россия

    Расторгуев отмечает во вторник 60-летие

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    В 1990-х годах Николай Расторгуев и группа "Любэ" много и успешно гастролировали по России и за рубежом. За первые три года существования группы было организовано около 800 концертов, на которых побывало более трех миллионов человек.
    Николай Расторгуев и Павел Усанов. Архивное фото
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    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российский певец, лидер группы "Любэ", народный артист России Николай Вячеславович Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района Московской области. Его отец служил матросом на Балтийском флоте, затем был шофером, мать работала на заводе. Детство будущего певца прошло в подмосковном городе Лыткарино.

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    Окончил Московский институт горной промышленности.

    С 1978 года Николай Расторгуев работал на эстраде солистом вокально-инструментальных ансамблях "Шестеро молодых" (1978-1980), "Лейся, песня" (1980-1985), группе "Рондо" (1985-1986), "Здравствуй, песня!" (1986-1987).

    В декабре 1985 года Расторгуев познакомился с Игорем Матвиенко, который в то время был музыкальным руководителем ансамбля "Здравствуй, песня!". В 1987 году у Матвиенко появилась идея создания нового музыкального коллектива с национально-патриотическим уклоном. В январе 1989 года Матвиенко и Расторгуев начали работу над новым альбомом. Первыми записанными песнями были "Люберцы" и "Батька Махно". Работа над ними началась 14 января 1989 года, этот день считается официальной датой рождения ансамбля "Любэ". Дебютный альбом группы, выпущенный в 1989 году, получил название "Атас".

    С конца 1989 года песни в исполнении группы "Любэ" прочно занимали лидирующие строчки хит-парадов: "Атас", "Не рубите, мужики", "Рулетка", "Не валяй дурака, Америка" и другие.

    На "Рождественских встречах" 1989 года Аллой Пугачевой был предложен сценический образ Расторгуева — военная форма образца 1939 года.

    В 1990-х годах Николай Расторгуев и группа "Любэ" много и успешно гастролировали по России и за рубежом. За первые три года существования группы было организовано около 800 концертов, на которых побывало более трех миллионов человек.

    В 1992 году был выпущен альбом "Кто сказал, что мы плохо жили?" с песнями "Давай, наяривай", "Тулупчик заячий", "Помилуй, Господи, нас, грешных", "Трамвай пятерочка", ставшими хитами.

    В 1994 году вышел альбом "Зона Любэ", где были представлены песни "Дорога", "Конь", "Ты прости меня, мама".

    В 1996 году группа выпустила альбом "Комбат", песни из этого альбома – "Улочки московские", "Самоволочка", "Главное, что есть ты у меня" – сразу стали популярными, а песня "Комбат" заняла первые строчки российских хит-парадов.

    В 1997 году вышли сборники "Собрание сочинений" и "Песни о людях". Продолжили дискографию "Любэ" альбомы "Песни из концертной программы" (1998), "Полустаночки" (2000), "Давай за…" (2002), "Юбилей" (2002).

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    В 2003 году группа "Любэ" специально ко Дню защитника Отечества выпустила тематический сборник своих "военных" песен – "Ребята нашего полка". В него вошли песни "Комбат", "Солдат", "Там, за туманами", "Главное, что есть ты у меня", "Самоволочка", "Позови меня тихо по имени", "Давай за…". Также в альбом были включены перепетые Николаем Расторгуевым легендарные песни "Служили два товарища", "Последний бой" и кавер-версии песен Владимира Высоцкого "На братских могилах" и "Песня о звездах".

    В 2005 году "Любэ" выпустила альбом "Рассея". На диске был представлен дуэт Николая Расторгуева с Никитой Михалковым – композиция "Мой конь" на стихи белогвардейского офицера Николая Туроверова. В пластинку также была включена песня "Ясный сокол", которую группа записала с Сергеем Мазаевым и Николаем Фоменко.

    В феврале 2009 года группа "Любэ" отметила свое 20-летие в Кремле, в честь которого выпустила альбом "Свои".

    В апреле 2009 года Николай Расторгуев перенес сложную операцию по пересадке почки, а уже 12 июня принял участие в праздничном концерте на Красной площади в День России.

    В 2012 году свой юбилей Расторгуев отметил большим концертом в "Крокус Сити Холле".

    Новый альбом группы "Любэ" – "За тебя, Родина-Мать!" вышел в 2015 году.

    Помимо вокального творчества, Николай Расторгуев освоил актерскую профессию. В 1994 году он сыграл главную роль в картине "Зона Любэ", снимался в музыкальных фильмах "Старые песни о главном" (1996, 1997, 1998), комедии "На бойком месте (1998), криминальном фильме "Чек" (2000), киноленте "Женское счастье" (2001).

    Расторгуев сыграл Шарнина в сериале "Полосатое лето" (2003), Федора Кузьмича в криминальной комедии "Деньги" (2014), Марка Бернеса в сериале "Людмила Гурченко" (2015).

    Песни в его исполнении звучат в фильмах и сериалах "Горячая точка" (1998), "Каменская" (1999-2000), "Адмиралъ" (2008), "Господа офицеры: Спасти императора" (2008), "Пыльная работа" (2011), "Семейный детектив" (2011-2012), "Такая работа" (2014-2016).

    В 2015 году он выступил продюсером военного фильма "72 часа".

    В 2002 году Николай Расторгуев дебютировал в Театре имени Вл. Маяковского в спектакле Андрея Максимова "Любовь в двух действиях".

    В 2005 году Расторгуев пробовал себя в роли телеведущего и снялся в цикле телевизионных документальных программ "Вещи войны".

    В 2006 году вступил в партию "Единая Россия", а в 2010 году стал депутатом Государственной думы V созыва от Ставропольского края, вошел в состав Комитета по культуре.

    В феврале 2012 года Расторгуев был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

    Николай Расторгуев – народный артист РФ (2002). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), орденом Почета (2012).

    Расторгуев женат вторым браком. У певца двое сыновей – Павел (1977 года рождения) и Николай (1994 года рождения).

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