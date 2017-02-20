Лавров связал "план" по Крыму с минскими соглашениями

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появившийся в СМИ план по Крыму и снятию санкций с РФ является попыткой отвлечь внимание от неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить минские соглашения.

"Комментировать мне сложно, потому что у самого себя арендовать ничего не возможно", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в СМИ, в которой говорится о том, украинский депутат якобы предложил США план по решению украинского кризиса, в котором предполагается сдачу Крыма в аренду РФ.

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По словам Лаврова, "наверное, есть немало желающих отвлечь внимание от полной неспособности администрации Порошенко выполнить свои обязательства по минским договоренностям, за одно отвлечь внимание от неспособности наших германских и французских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово".

"Подобные планы отдают с одной стороны маниловщиной, а с другой, показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры. Все это вольно или невольно лишь отвлекает внимание в полной мере, в полном объеме и в той последовательности, которая была согласована, выполнить комплекс мер, заключенный в Минске в феврале 2015 года. Другой альтернативы не существует", — отметил глава МИД РФ.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал Артеменко отказаться от мандата народного депутата.