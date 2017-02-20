Пятьдесят пять лет назад родилась Доктор Лиза

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Пятьдесят пять лет назад родилась врач и благотворитель Елизавета Глинка (1962-2016), известная как Доктор Лиза.

Врач, правозащитник, основатель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Петровна Глинка (Доктор Лиза) родилась 20 февраля 1962 года в Москве.

В 1986 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности врач-реаниматолог.

В 1986 году эмигрировала в США.

В 1991 году получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина" в Дартмутской медицинской школе Дартмутского колледжа (США).

Живя и работая в США, Елизавета Глинка впервые познакомилась с работой хосписов, стала учредителем и президентом международного фонда поддержки хосписов VALE Hospice International.

После возвращения в Москву она принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году.

В 2001 году основала первый хоспис при Онкологической больнице Киева (Украина).

В 2007 году в Москве создала Международную общественную организацию "Справедливая помощь" (благотворительный фонд) и стала ее исполнительным директором. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

В 2010 году Елизавета Глинка осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров.

В 2012 году вошла в новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

С мая 2015 года была членом Общественной коллегии по жалобам на прессу.

С 2014 года, с момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.

В 2016 году посещала Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению страны.

Была членом правления Фонда помощи хосписам "Вера".

Помимо Киева и Москвы, она курировала работу хосписов в других городах России, а также в Армении и Сербии.

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе. Она находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Елизавета Глинка – лауреат Государственной премии Российской Федерации (2016) "за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности". Была награждена орденом Дружбы (2012), знаком отличия "За благодеяние" (2015).

Также среди ее наград — премия имени Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство" (2008), премия радиостанции "Серебряный Дождь" (2010), премия Муз-ТВ в номинации "За вклад в жизнь" (2011), премия "Своя колея" имени Владимира Высоцкого (2014), премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса" (2014), медаль уполномоченного по правам человека в РФ "Спешите делать добро" (2014).

Доктор Лиза посмертно была награждена медалью Следственного комитета России "За чистоту помыслов и благородство дел" за бесценный вклад в торжество добра и мира на Земле.

В целях увековечивания памяти имя Елизаветы Глинки присвоено Евпаторийскому военному детскому клиническому санаторию, детской клинической больнице в Грозном (Чечня), хоспису, расположенному в селе Михайловском Краснодарского края.

Также в ее честь будут названы Московский социальный центр адаптации бездомных "Люблино", отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы №2 (хоспис) в Екатеринбурге.

Елизавета Глинка была замужем за американским юристом русского происхождения Глебом Глинкой, у нее остались трое сыновей (двое родных и один приёмный).