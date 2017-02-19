наверх
19.02.201704:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров и Могерини обсудили ситуацию на востоке Украины

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (45)

    2210
    Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом полной имплементации минских соглашений и его вовлеченность в работу "нормандской четверки" и ОБСЕ.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию в восточной части Украины, сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (EEAS).

    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пенс, Столтенберг, Дуда, Маккейн: встречи Порошенко в Мюнхене

    "В рамках продолжающихся дипломатических усилий по конфликту в Украине высокий представитель и министр Лавров подробно обсудили ситуацию в восточной части страны", — говорится в документе.

    Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом полной имплементации минских соглашений и его вовлеченность в работу "нормандской четверки" и ОБСЕ.

    Ранее сообщалось, что на министерскую встречу "нормандского формата" в Мюнхене был отведен один час. Об этом заявил РИА Новости источник в немецкой дипломатической делегации.

    Лавров и Могерини также обсудили ситуации в Ливии и Афганистане, вопросы поддержания мирного урегулирования на Ближнем Востоке и сохранения в силе соглашения по иранскому атому.

    В заключение, как говорится в документе EEAS, дипломаты подробно поговорили о ситуации в Сирии в свете продолжения межсирийских переговоров в Женеве 23 февраля и предстоящей конференции по Сирии в Брюсселе.

    Лавров и Могерини договорились сохранять тесные контакты по вышеперечисленным вопросам в ближайшие недели.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    MELOVIN представляет англоязычную песню WONDER. Видео
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы