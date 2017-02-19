Лавров и Могерини обсудили ситуацию на востоке Украины

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ситуацию в восточной части Украины, сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (EEAS).

"В рамках продолжающихся дипломатических усилий по конфликту в Украине высокий представитель и министр Лавров подробно обсудили ситуацию в восточной части страны", — говорится в документе.

Могерини подтвердила поддержку Евросоюзом полной имплементации минских соглашений и его вовлеченность в работу "нормандской четверки" и ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на министерскую встречу "нормандского формата" в Мюнхене был отведен один час. Об этом заявил РИА Новости источник в немецкой дипломатической делегации.

Лавров и Могерини также обсудили ситуации в Ливии и Афганистане, вопросы поддержания мирного урегулирования на Ближнем Востоке и сохранения в силе соглашения по иранскому атому.

В заключение, как говорится в документе EEAS, дипломаты подробно поговорили о ситуации в Сирии в свете продолжения межсирийских переговоров в Женеве 23 февраля и предстоящей конференции по Сирии в Брюсселе.

Лавров и Могерини договорились сохранять тесные контакты по вышеперечисленным вопросам в ближайшие недели.