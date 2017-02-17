В СКР заявили о причастности новых бойцов АТО к обстрелам в Донбассе

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила в пятницу, что СК РФ установил новые факты артобстрелов Донецкой области.

"Установлены ранее неизвестные факты проведения украинскими военнослужащими артобстрелов гражданского населения, а также новые лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастные к ним", — сказала она.

Как сообщается, по данным российского следствия, с ноября 2016 года по январь 2017-го командир 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ полковник Алексей Шандар, замкомандира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский и иные военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины "осуществили прицельные артобстрелы гражданской инфраструктуры Донецкой области".

В результате, четыре мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения, были разрушены и повреждены более 70 гражданских строений.

Также заявлено, что 7-15 февраля 2017 года Самарский и иные лица "осуществили прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке и Докучаевске, а также в Новоазовском районе Донецкой области". В результате обстрелов, погиб мирный житель, разрушены и повреждены более 14 жилых домов и других гражданских объектов.

"В отношении Шандара и Самарского возбуждены уголовные дела по признакам преступления… "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"", — добавила Петренко.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.