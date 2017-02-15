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    Россия

    МИД РФ о заявлениях Белого дома по Крыму: свои территории не возвращаем

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    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, заявила, что Москва "свои территории не возвращает".

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

    "Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации", — заявила Захарова на брифинге.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

     

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