Москва надеется, что Киев переболеет "оранжевым вирусом" - МИД РФ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Киев, в конце концов, переболеет "оранжевым вирусом" и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии в связи с 25-летием установления дипломатических отношений с Украиной.

"В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет "оранжевым вирусом" и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму и настрою на налаживание конструктивного взаимодействия. Мы верим, что Украина превратится в итоге в процветающее, предсказуемое и стабильное государство, живущее в мире и согласии со своими соседями", — заявил Карасин.

В то же время, по его оценке, нынешние киевские власти якобы "без оглядки на мнение собственных граждан, без малейшего пиетета к общей истории, культурным и духовным ценностям просто режут "по живому", обрубая все нити, крепко связывающие наши страны и народы".

"Под нож" идет все, что хоть как-то напоминает о России: язык, образование, культура, совместное историческое прошлое, торговля, промышленность", — считает Карасин.

Ранее Карасин заявил, что Москва открыта к диалогу и сотрудничеству "с адекватными украинскими политиками".