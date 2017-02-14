Военнослужащие соединения в Бурятии подняты по тревоге

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Командно-штабное учение на местности стартовало в соединении материально-технического обеспечения Восточного военного округа в республике Бурятия (РФ), сообщил журналистам врио начальника пресс-службы ВВО Вадим Астафьев.

"Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили 70-километровый марш в район проведения учения, где им предстоит отработать комплексный норматив по развертыванию современных мобильных пунктов управления, полевого лагеря и пунктов обеспечения. Также в рамках учения с военнослужащими будут проведены тактико-специальные занятия по обустройству полевого парка и ремонту техники в нем, выпечке хлеба в полевых условиях и приготовлению пищи", — сообщил Матвеев.

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На занятии военнослужащие проводят наружную очистку обслуживаемых машин, снимают детали с ремонтируемой техники, заправляют машины смазочными материалами, проверяют величину давления воздуха в шинах колесной техники.

"Данные учения продлятся до конца недели и завершатся этапом подготовки техники к совершению 100 километрового марша. Всего в учении задействовано около 1000 военнослужащих и 600 единиц техники", — отметил Астафьев.

Напомним, на прошлой неделе президент российский Владимир Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ.