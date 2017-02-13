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    МИД РФ: Москва открыта к диалогу с адекватными политиками Украины

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    Украина-РФ: новый виток санкций (479)

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    По словам заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, в Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, "готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом".
    Григорий Карасин
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии в связи с 25-летием установления дипотношений с Украиной.

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    "В Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом", — заявил Карасин.

    Напомним, президент Петр Порошенко поручил МИД передать в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в нарушении конвенций ООН по противодействию финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

    Ранее в МИД Украины сообщал, что 14 сентября 2016 года Киев инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.

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