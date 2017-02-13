МИД РФ: Москва открыта к диалогу с адекватными политиками Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии в связи с 25-летием установления дипотношений с Украиной.

"В Москве открыты к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками, готовы к восстановлению самых тесных взаимовыгодных связей с братским народом", — заявил Карасин.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил МИД передать в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в нарушении конвенций ООН по противодействию финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее в МИД Украины сообщал, что 14 сентября 2016 года Киев инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.