СК РФ возбудил дело по факту крушения вертолета на Алтае

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта возбуждено по факту крушения вертолета на Алтае, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте Яна Стрижова.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ. В настоящее время следственная группа находится на пути к месту предполагаемого крушения вертолета", — сообщила Стрижова.

Представитель СК уточнила, что к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ и опытных следователей-криминалистов.

"По нашим сведениям на борту вертолета находились пять человек – один пилот и четыре пассажира. Информация следователями уточняется, так же как и все детали полета", — добавила она.

По данным МЧС РФ, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66.

По данным межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), на борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, замглавы крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в республике. Площадь — 223 квадратных километров, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.