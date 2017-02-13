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    СК РФ возбудил дело по факту крушения вертолета на Алтае

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    По информации представителя СК РФ, к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета и опытных следователей-криминалистов.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта возбуждено по факту крушения вертолета на Алтае, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте Яна Стрижова.

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    "Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ. В настоящее время следственная группа находится на пути к месту предполагаемого крушения вертолета", — сообщила Стрижова.

    Представитель СК уточнила, что к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ и опытных следователей-криминалистов.

    "По нашим сведениям на борту вертолета находились пять человек – один пилот и четыре пассажира. Информация следователями уточняется, так же как и все детали полета", — добавила она.

    По данным МЧС РФ, в 20.20 (16.20 мск) 12 февраля от очевидца поступила информация о том, что в Турочакском районе республики Алтай в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет Robinson R-66.

    По данным межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА-Россия), на борту вертолета находились пять человек: бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, замглавы крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Мария Козинцева, шеф-пилот авиакомпании "Алтайавиа" Дмитрий Ракицкий и его супруга, а также еще один пассажир Глеб Вореводин.

    Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор в Турочакском и Улаганском районах республики Алтай. Одно из самых посещаемых туристических мест в республике. Площадь — 223 квадратных километров, средняя глубина — около 170 метров, максимальная — более 300 метров.

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