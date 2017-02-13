Лавров не намерен взывать к совести Климкина

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не избегает общения со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, но и не собирается взывать к его совести, так как это пустая трата времени.

"Я не ухожу от общения с Павлом Климкиным, но такие воззвания к совести, по-моему, просто бессмысленны, потому что украинцы на публичном фронте уже так себя заангажировали, что едва ли смогут "отрулить" назад без сильнейшего нажима со стороны западных спонсоров", — сказал Лавров в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, отвечая на вопрос ведущей, может ли он просто позвонить своему украинскому коллеге и призвать прекратить огонь на Донбассе.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, он общался с министром иностранных дел Украины Климкиным во время встреч в "нормандском формате". "Помимо четырехстороннего формата всегда есть возможность поговорить с кем-то из участников этих встреч вдвоем. Мы с ним обсуждали этот вопрос. Мы оба исходим из того, что нам нужно преодолеть все эти проблемы. Звонить и взывать к совести – это тратить время", — пояснил министр.

По его оценке, "то, что украинцы, включая П.А. Климкина, каждый день публично излагают, говорит о том, что они хотят загнать себя в русофобский угол, откуда невозможно будет выбраться".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.