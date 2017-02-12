Ситуация в Донбассе спровоцирована добровольческими батальонами - Лавров

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Критическая ситуация в Донбассе спровоцирована, в том числе, добровольческими батальонами, которые не подчиняются Вооруженным силам Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Несмотря на объявленную несколько дней назад договоренность о прекращении огня, об отводе тяжелых вооружений в те места, где они должны находиться в соответствии с минскими договоренностями, ежедневно поступают сообщения об абсолютно обратном: о том, что украинская сторона, Вооруженные силы Украины наращивают свои подразделения и тяжелые вооружения непосредственно около линии соприкосновения и в населенных пунктах в грубое нарушение всего того, о чем договаривались и под чем подписался президент Украины Петр Порошенко и его представители", — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "когда им (украинской стороне) задают эти вопросы, а задают их уже и западные представители, они отвечают, что это на случай, если ополчение начнет провокации, как это де бывало уже не раз".

"Но все понимают и все знают, что нынешнее критическое состояние однозначно спровоцировано теми, кто находится по западную сторону от линии соприкосновения. Я специально говорю про "западную сторону", а не про ВСУ, потому что там есть еще и добровольческие батальоны "Азов", "Донбасс", которые ни в грош не ставят командование ВСУ и считают, что они будут делать то, что им заблагорассудится, а заблагорассудиться им может очень многое", — отметил глава МИД РФ.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.