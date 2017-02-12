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    Клинцевич: вряд ли возможна реинтеграция Донбасса в Украину

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    Клинцевич заявил, что не представляет, как Украина будет реинтегрировать Донбасс, и сомневается, что это вообще возможно: "По крайней мере, для этого очень многое должно поменяться, прежде всего, в самой Украине".
    Зампред комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что вряд ли возможна реинтеграция Донбасса в Украину.

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    "Занимая дома мирных жителей, мародерствуя, украинские силовики ведут себя в подконтрольных им районах Донбасса как оккупационная армия. Для них весь Донбасс – чужая, враждебная территория, и они это даже не пытаются скрыть", — сказал Клинцевич РИА Новости в субботу.

    "Лично я на данный момент не очень представляю, как Украина будет реинтегрировать Донбасс, и даже сомневаюсь, что это вообще возможно. По крайней мере, для этого очень многое должно поменяться, прежде всего, в самой Украине", — заключил он.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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