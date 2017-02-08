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    Россия

    Российского оппозиционера Навального приговорили к 5 годам лишения свободы

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    Как сообщается, во время оглашения приговора Алексей Навальный вел себя весело — шутил с адвокатами и женой, общался в социальных сетях и сделал селфи.
    Оглашение приговора Алексею Навальному
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Ленинский суд Кирова назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному пять лет условного заключения по делу о хищении средств компании "Кировлес", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Таким образом, в рамках повторного процесса оппозиционер получил тот же срок, что и в 2013 году.

    В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей ($8 446). Второму фигуранту дела Петру Офицерову суд также назначил условный срок — 4 года и штраф 500 тысяч рублей.

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    Во время оглашения приговора Навальный вел себя весело — шутил с адвокатами и женой, общался в социальных сетях и сделал селфи. Он опубликовал снимок в своем микроблоге в Twitter, признав, что селфи — это неуважение к суду, но удержаться он не смог. "Тут скучно", — написал подсудимый.

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    Первый приговор по делу "Кировлеса" был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве. Помимо этого, у Навального есть второй условный срок – 3,5 года по делу о хищениях у "Ив Роше".

    При этом еще до оглашения полного текста приговора глава Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Георг Линк "выразил озабоченность" в связи с решением суда.

    Он выразил опасение, что приговор "является еще одним случаем использования судов, чтобы убрать определенных лиц с политической арены, незаконно нарушая их права человека и лишая политического выбора".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Оглашение приговора Алексею Навальному

    В то же время глава БДИПЧ продемонстрировал незнание фактической базы процесса, заявив, что Навальный был осужден в Санкт-Петербурге, хотя в действительности его дело рассматривалось в Ленинском суде Кирова.

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