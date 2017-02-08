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    Россия

    В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности

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    Как сообщили в Минобороны РФ, личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.
    Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ПВО ВКС), обороняющие Москву и центральный промышленный район, приведены в высшую степень боеготовности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    Вадим Карасев. Архивное фото
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    "В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности. Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", — говорится в сообщении.

    Как говорится в сообщении, личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" был поднят по тревоге и совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.

    В ходе маршей расчеты отработали "нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности". После прибытия в назначенные районы подразделения приступят к развертыванию техники, контролю функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство, добавили в Минобороны.

    Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, заявил ранее во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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