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    Защита экс-директора Украинской библиотеки в Москве обратилась в ЕСПЧ

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    Адвокат Иван Павлов пояснил, что обратился в Европейский суд по правам человека, потому что считает нарушенными правам своей доверительницы.
    Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Защита бывшей главы Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

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    "Мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека", — сказал он.

    Адвокат пояснил, что считает нарушенными правам своей доверительницы.

    В октябре прошлого года в библиотеке и квартире Шариной прошли обыски. Следователи обнаружили книгу, которая признана экстремистской. Шариной предъявлены обвинения в экстремизме и растрате.

    Также Шарина, по версии следствия, унизила группу лиц по национальному признаку и возбуждала ненависть или вражду к указанной группе с использованием своего служебного положения. По утверждению гособвинителя, она организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга лиц с литературой, признанной судом экстремистской. К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также Детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

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    Всего в обвинении фигурируют порядка 25 книг, эксперты, как отмечал адвокат, в каждой из них нашли фрагменты экстремистской направленности. В частности, Павлов называл книгу Дмитрия Корчинского "Война в толпе". Адвокат ранее заявлял, что на этой книге нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

    Шарина содержится под домашним арестом, срок которого в последний раз продлили до 28 апреля 2017 года.

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