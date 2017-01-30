Московский суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Мосгорсуд в понедельник оставил под домашним арестом до 15 апреля экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые просили отменить продление меры пресечения до 15 апреля и освободить обвиняемого из-под стражи.

В жалобе защитники также настаивали, чтобы суд разрешил их подзащитному посещать врачей и выходить на прогулки. Однако суд отклонил и эту часть жалобы, сохранив все наложенные ограничения.

Бывший министр сможет выйти из дома только по письменному разрешению следователя, ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН.

Сам Улюкаев на заседание не явился, доверив представление своих интересов адвокатам.

Следственный комитет РФ заявил 15 ноября, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти". Позднее суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

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Обвинение Улюкаеву предъявлено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.