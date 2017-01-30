Business Insider составил список самого грозного вооружения РФ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Укриана. Американский новостной портал Business Insider составил список из самых грозных российских вооружений, куда вошли разные виды военной техники и оружия, начиная с зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и заканчивая вертолетами.

Открывает список, составленный в формате видеообзора, ЗРК С-300, способные с земли поражать цели в воздухе на разных дальностях. Портал отмечает, что эта система может наводить по 12 ракет на цель и сбивать шесть самолетов.

Издание также включило в рейтинг дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск". Газета называет эту субмарину "фактически невидимой". Благодаря технологии малой заметности, примененной при разработке этой подлодки, обнаружить ее под водой практически не представляется возможным.

Следом идет стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, самый крупный сверхзвуковой бомбардировщик, способный нести 40 тысяч килограммов вооружения, причем самолет может оснащаться разными видами вооружений, в том числе и с ядерной боевой частью. Газета отмечает, что на вооружении состоят всего 16 самолетов.

В список также вошел самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Комплекс оснащен двумя двуствольными зенитными пушками калибром 30 миллиметров и 12 управляемыми ракетами земля-воздух.

В подборку газета включила вертолет Ми-28, который по кодификации НАТО называется "Опустошитель" (Havoc).

В число самых опасных орудий вошла межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью РС-24 "Ярс". Издание обращает внимание на то, что каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.