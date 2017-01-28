В Норвегии заподозрили РФ в попытке влияния на Нобелевский комитет

SOREN ANDERSSON / AFP

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости. Норвежская контрразведка расценила встречу российских дипломатов с новым главой Норвежского нобелевского комитета как попытку российских спецслужб повлиять на него, чтобы не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, сообщает местная телерадиокомпания NRK.

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В российском посольстве телеканалу ответили, что такие визиты являются стандартной дипломатической практикой, а демонизация России зачастую используется для расширения полномочий спецслужб.

Директор Норвежского нобелевского комитета Улафа Ньолстад рассказал изданию, что летом 2015 года на встречу с ним пришли два представителя российского посольства. По его словам, во время визита среди прочего обсуждались появившиеся за пару недель до этого сообщения о том, что украинские власти якобы направили главе американской дипмиссии в Осло письмо о совместном давлении на Нобелевский комитет, чтобы добиться присуждения премии мира Порошенко. Ньолстад рассказал NRK, что в момент встречи уже подозревал, что письмо было ненастоящим, и спросил об этом российских дипломатов. Те ответили, что не знают, было ли письмо настоящим, вспоминает директор комитета.

Ньолстад сказал телеканалу, что после встречи задумался, не была ли она попыткой оказать влияние, и связался с полицейской Службой безопасности, которая среди прочего занимается борьбой со шпионажем.

Руководитель контрразведывательного подразделения Службы безопасности Арне Кристиан Хаугстойл заявил NRK, что один из посетивших Нобелевский комитет российских дипломатов был сотрудником российской разведки. По данным телеканала, речь идет о российской Службе внешней разведки.

"По нашей оценке, это была операция по оказанию влияния… Мы видим, что фальшивые новости и фальшивое письмо использовались, чтобы дискредитировать потенциального кандидата на премию мира. Мы считаем, что в данном случае целью было добиться того, чтобы Порошенко не был кандидатом на Нобелевскую премию мира", — заявил он.

В российском посольстве заявили, что такие визиты — повседневная дипломатическая работа, а попытки представить ее как "действия российской разведки" назвали "параноидальными".

"Важная часть повседневной работы дипломата в любой стране — сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое. Встречи с Нобелевским комитетом, такие как упомянутая, состоят именно в этом", — говорится в ответе посольства России, который телеканал опубликовал в статье.

В дипломатической миссии заявили, что встречи дипломатов с сотрудниками Нобелевского комитета происходят время от времени, учитывая огромный интерес всего мира к Нобелевской премии мира, а на декабрьскую церемонию вручения премии приглашают всех аккредитованных в Осло послов. Кроме того, Ньолстад только занял свой пост (1 января 2015 года) и нанести ему визит вежливости — обычная дипломатическая практика, продолжили в российском посольстве.

Дипломаты выразили сожаление, что в подобных "шпионских играх" участвуют государственные структуры, призванные бороться с реальными угрозами, такими как международный терроризм, и государственная телерадиокомпания.

"Очевидно так легче оправдывать свое существование и щедрое финансирование. В последнее время стало модным оправдывать собственные промахи "разведывательными операциями" России… Демонизация России призвана оправдать предоставление спецслужбам дополнительных полномочий по вмешательству в частную жизнь граждан. В любом случае, проще пугать собственное население "российской угрозой", "российской разведкой" и "гибридными войнами", чем бороться с террористами и экстремистами или находить новые сюжеты, по-настоящему важные для страны", — пишет посольство.