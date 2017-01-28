Шесть вьетнамцев задержаны при попытке незаконно попасть из РФ в Украину

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Шесть граждан Вьетнама задержаны при попытке попасть из России в Украину в Белгородской области, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

"Одним из видов нарушения государственной границы РФ остаются попытки ее пересечения вне установленных мест пересечения. Двадцать четвертого января 2017 года пограничниками в Белгородском районе выявлены и задержаны шесть граждан Вьетнама при попытке незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска из России в Украину. Данные граждане будут привлечены к ответственности согласно законодательству", — говорится в сообщении.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что во вторник, 24 января, на железнодорожном пункте пропуска "Зерновые", что на украинско-российской границе, пограничники Сумского отряда, по оперативной информации УСБУ в Сумской области, обнаружили свертки с растительным веществом, вероятнее всего — наркотического действия.