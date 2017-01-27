Госдума РФ приняла закон о декриминализации побоев в семье

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Государственная Дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц.

Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ после принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц. Тогда российская общественность неоднозначно восприняла изменения, ссылаясь на то, что внутрисемейные побои становятся более опасным нарушением, чем побои чужих людей, а также сложилась ситуация, когда ответственность за побои зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди будут привлекаться к уголовной ответственности.

"Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения "побоев в отношении близких лиц" из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям", — говорится в пояснительной записке.

Сейчас за такие действия предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.

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Согласно законопроекту, лицо, повторно совершившее подобное деяние, будет привлекаться уже по нормам уголовного законодательства.