Путин представил новый легкий истребитель МиГ-35 поколения 4++

"Прежде всего хочу вас поздравить с важным событием, с началом лётных испытаний нашего нового легкого истребителя МиГ-35", — сказал Путин на видеоконференции по случаю начала испытаний в четверг.

Он добавил, что новый истребитель обладает улучшенными характеристиками, оснащён самым современным вооружениям, способен сопровождать от 10 до 30 целей.

"Очень рассчитываю на то, что и наша армия будет значительно усилена этой машиной, наши Военно-воздушные, Военно-космические силы, но и этот самолёт имеет хороший экспортный потенциал, имея в виду, что более чем в 30 странах активно эксплуатируется другая машина — МиГ-29 и создана хорошая инфраструктура в этих странах для использования этого истребителя", — добавил глава государства.

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Глава Объединенной авиастроительной корпорации (в ее состав входит "МиГ") Юрий Слюсарь сообщил, что новая машина спроектирована для ведения боевых действий при высокой плотности противовоздушной обороны.

"Сегодня начаты летные испытания новейшего легкого многофункционального истребителя МиГ-35. Истребитель спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО", — сказал Слюсарь.

Он добавил, что высокие показатели самолета достигнуты благодаря использованию уникального комплекса бортовой обороны, новейшей радиолокационной станции, а также сниженной в разы радиолокационной заметности истребителя.

Видео размещено в интернете на канале RT.