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    Россия

    Суд Москвы отказался освободить "крымского террориста" Панова

    Тема:

    "Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (52)

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    Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвоката Панова, настаивавшего на невиновности клиента и его освобождении. Решение о продлении меры пресечения было оставлено без изменений.
    Евгений Панов в ходе допроса
    Пресс-служба ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Мосгорсуд признал законным продление ареста водителю Запорожской атомной электростанции Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    Евгений Панов
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    Евгений Панов: допрос и арест

    "Решение о продлении меры пресечения в отношении гражданина Украины Евгения Панова оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на невиновности клиента и его освобождении.

    Ранее суд также оставил под стражей его предполагаемого соучастника Андрея Захтея.

    Адвокат Ольга Динзе в суде пожаловалась на волокиту. "До настоящего времени никаких следственных дел в отношении моего подзащитного не проводится. Следствие только продлевает срок расследования", — заявила адвокат.

    Прокурор, в свою очередь, возразил, что следователь самостоятельно расследует уголовное дело и не собирается согласовывать план расследованная с адвокатом. "Он не стоит у конвейера, возникают разные ситуации, следственные действия переносятся", — отметил представитель прокуратуры.

    Панов в суде заявил о невиновности. По его словам, его задержали при прохождении паспортного контроля при въезде в Крым, а протокол о задержании был составлен только спустя три дня. "Я никаких преступных действий не совершал и не собираюсь совершать", — сказал обвиняемый.

    В августе ФСБ России сообщала о предотвращении в Крыму терактов, якобы подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным источника в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсии на полуострове были задержаны семь человек. Как отмечало ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Панов. Власти отвергают любые обвинения и называют это провокацией.

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