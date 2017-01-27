Суд Москвы отказался освободить "крымского террориста" Панова

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Мосгорсуд признал законным продление ареста водителю Запорожской атомной электростанции Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении меры пресечения в отношении гражданина Украины Евгения Панова оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на невиновности клиента и его освобождении.

Ранее суд также оставил под стражей его предполагаемого соучастника Андрея Захтея.

Адвокат Ольга Динзе в суде пожаловалась на волокиту. "До настоящего времени никаких следственных дел в отношении моего подзащитного не проводится. Следствие только продлевает срок расследования", — заявила адвокат.

Прокурор, в свою очередь, возразил, что следователь самостоятельно расследует уголовное дело и не собирается согласовывать план расследованная с адвокатом. "Он не стоит у конвейера, возникают разные ситуации, следственные действия переносятся", — отметил представитель прокуратуры.

Панов в суде заявил о невиновности. По его словам, его задержали при прохождении паспортного контроля при въезде в Крым, а протокол о задержании был составлен только спустя три дня. "Я никаких преступных действий не совершал и не собираюсь совершать", — сказал обвиняемый.

В августе ФСБ России сообщала о предотвращении в Крыму терактов, якобы подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным источника в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсии на полуострове были задержаны семь человек. Как отмечало ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Панов. Власти отвергают любые обвинения и называют это провокацией.