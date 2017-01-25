Фейгин сообщил о переговорах по освобождению Сущенко

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Адвокат Марк Фейгин сообщил о переговорах по освобождению украинца Романа Сущенко, обвиняемого РФ в шпионаже.

"Переговоры по его освобождению медленно, но идут. Позитивные перспективы есть", — сказал адвокат журналистам. Он сослался на соответствующую резолюцию ПАСЕ, другие "доходящие сведения". "Представитель Совета Европы по свободе слова также занимается судьбой Сущенко", — добавил Фейгин.

Он не исключил также обмена своего подзащитного на двух российских военнослужащих, которые сейчас пребывают в заключении в Николаеве.

Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.