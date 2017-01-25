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    Россия

    Фейгин сообщил о переговорах по освобождению Сущенко

    Тема:

    Арест Романа Сущенко в Москве (70)

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    Адвокат Марк Фейгин не исключил также обмена украинца Романа Сущенко на двух российских военнослужащих, которые сейчас пребывают в заключении в Николаеве.
    Российский адвокат Марк Фейгин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Адвокат Марк Фейгин сообщил о переговорах по освобождению украинца Романа Сущенко, обвиняемого РФ в шпионаже.

    Адвокат Фейгин о последствиях дела крымских диверсантов. Видео
    112 Украина/Youtube
    ВИДЕО. Адвокат Фейгин о последствиях "дела крымских диверсантов"

    "Переговоры по его освобождению медленно, но идут. Позитивные перспективы есть", — сказал адвокат журналистам. Он сослался на соответствующую резолюцию ПАСЕ, другие "доходящие сведения". "Представитель Совета Европы по свободе слова также занимается судьбой Сущенко", — добавил Фейгин.

    Он не исключил также обмена своего подзащитного на двух российских военнослужащих, которые сейчас пребывают в заключении в Николаеве.

    Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

    Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.

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