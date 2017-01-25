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    Россия

    Полозов отказался говорить с ФСБ об Умерове

    (обновлено: )9
    Российский адвокат Николай Полозов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Адвокат Николай Полозов отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ о своем подзащитном Ильми Умерове, обвиняемом в экстремизме. Об этом адвокат сообщил РИА Новости.

    Ранее в среду коллега Полозова Марк Фейгин рассказал, что того задержали в Крыму для допроса по делу его подзащитного — члена запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа" Ильми Умерова.

    "Я считаю это не допросом, а похищением. Не было вступившего в силу решения суда о допросе, шестеро оперативников, фактически, похитили меня на улице", — сказал Полозов.

    По его словам, он отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на адвокатскую тайну и положения УПК РФ, запрещающие допрашивать защитника о сведениях, ставших ему известными в связи с оказанием юридической помощи.

    "Действия сотрудников ФСБ я считаю незаконными. В ближайшее время я направлю обращение в адвокатскую палату и обращусь к уполномоченной по правам человека в РФ", — добавил Полозов.

    Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

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