Полозов отказался говорить с ФСБ об Умерове

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Адвокат Николай Полозов отказался отвечать на вопросы сотрудников ФСБ о своем подзащитном Ильми Умерове, обвиняемом в экстремизме. Об этом адвокат сообщил РИА Новости.

Ранее в среду коллега Полозова Марк Фейгин рассказал, что того задержали в Крыму для допроса по делу его подзащитного — члена запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа" Ильми Умерова.

"Я считаю это не допросом, а похищением. Не было вступившего в силу решения суда о допросе, шестеро оперативников, фактически, похитили меня на улице", — сказал Полозов.

По его словам, он отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на адвокатскую тайну и положения УПК РФ, запрещающие допрашивать защитника о сведениях, ставших ему известными в связи с оказанием юридической помощи.

"Действия сотрудников ФСБ я считаю незаконными. В ближайшее время я направлю обращение в адвокатскую палату и обращусь к уполномоченной по правам человека в РФ", — добавил Полозов.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.