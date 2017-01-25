наверх
25.01.201709:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Китай назвал "догадками" сообщения о размещении ракет на границе с РФ

    (обновлено: )131
    В комментарии РИА Новости внешнеполитическое ведомство КНР отмечает, что отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне.
    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Пресс-служба министерства иностранных дел КНР заявила РИА Новости, что распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией — лишь домыслы и предположения.

    Во вторник в китайской газете Global Times было опубликовано сообщение о появлении в интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По предварительным данным, ракета размещена в находящейся у границ с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

    Смотрите также: Фотоитоги 24 января: Порошенко в Финляндии, автопротесты в Киеве, Трамп в Овальном кабинете

    "В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете", — говорится в письменном комментарии, поступившем в РИА Новости.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о действиях Пекина, заявил, что Москва не видит угрозы в размещении Китаем баллистических ракет в провинции, граничащей с Россией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    На месте стрельбы в Олевске
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения