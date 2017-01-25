Китай назвал "догадками" сообщения о размещении ракет на границе с РФ

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина, Жанна Манукян. Пресс-служба министерства иностранных дел КНР заявила РИА Новости, что распространившиеся в интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией — лишь домыслы и предположения.

Во вторник в китайской газете Global Times было опубликовано сообщение о появлении в интернете фотографии разработанной Китаем межконтинентальной баллистической ракеты Dongfeng-41 (DF-41). По предварительным данным, ракета размещена в находящейся у границ с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. DF-41 — твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более 10 тысяч километров, оснащенная разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

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"В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в интернете", — говорится в письменном комментарии, поступившем в РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о действиях Пекина, заявил, что Москва не видит угрозы в размещении Китаем баллистических ракет в провинции, граничащей с Россией.