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    Россия

    Медведев: Россия в любых условиях будет кормить себя сама

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (270)

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    По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, России не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций, а аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XVI съезде партии Единая Россия в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Российские аграрии должны воспользоваться режимом санкций, а власти окажут им необходимую поддержку, так как Россия в любых условиях должна кормить себя сама, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

    По мнению Медведева, России не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций.

    "А наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами", — сказал премьер, выступая на съезде "Единой России".

    Он отметил, что в прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерновых — 119 миллионов тонн, а общий рост производства в сельском хозяйстве за 2016 год, по предварительным данным, составил 3%.

    "Надо поддерживать наиболее перспективные отрасли экономики, которые уверенно растут даже в таких непростых условиях", — сказал он.

    Ранее в рамках дискуссии на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок, и министрам в своей работе стоит исходить из того, что контрсанкции будут в будущем отменены. При этом он указал, что контрсанкции РФ в определенной части изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения их через торговые сети, однако есть риск того, что все игроки на российском продовольственном рынке привыкнут к действующим ограничениям, что может привести к негативным последствиям.

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