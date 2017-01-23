Медведев: Россия в любых условиях будет кормить себя сама

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Российские аграрии должны воспользоваться режимом санкций, а власти окажут им необходимую поддержку, так как Россия в любых условиях должна кормить себя сама, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

По мнению Медведева, России не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций.

"А наши аграрии, для которых сложилась такая в целом удачная ситуация, должны активно ее использовать. Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами", — сказал премьер, выступая на съезде "Единой России".

Он отметил, что в прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерновых — 119 миллионов тонн, а общий рост производства в сельском хозяйстве за 2016 год, по предварительным данным, составил 3%.

"Надо поддерживать наиболее перспективные отрасли экономики, которые уверенно растут даже в таких непростых условиях", — сказал он.

Ранее в рамках дискуссии на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что России рано или поздно придется открывать свой продовольственный рынок, и министрам в своей работе стоит исходить из того, что контрсанкции будут в будущем отменены. При этом он указал, что контрсанкции РФ в определенной части изменили ландшафт производства отдельных видов сырья, пищевой переработки и распространения их через торговые сети, однако есть риск того, что все игроки на российском продовольственном рынке привыкнут к действующим ограничениям, что может привести к негативным последствиям.